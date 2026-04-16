Miten maahanmuuttoa kiristetään? Seuraa suoraa lähetystä tässä jutussa.

Sisäministeri Mari Rantanen kertoo hallituksen uusista maahanmuuttoa koskevista esityksistä tiedotustilaisuudessa kello 17.15 alkaen.

MTV Uutiset näyttää tiedotustilaisuuden suorana tässä jutussa.

Hallitus antoi tänään eduskunnalle uusimman nipun lakiesityksiä, joilla kiristetään maahanmuuttopolitiikkaa. Esitykset koskevat kansalaisuuskokeen käyttöönottoa, maasta poistamista ja maahantulokieltoa sekä EU:n muuttoliike- ja turvapaikkasopimuksen täytäntöönpanoa.

Esimerkiksi Suomen kansalaisuuden saamiseen lisättäisiin uusi edellytys yhteiskuntatietoudesta, jonka voisi osoittaa kansalaisuuskokeella.

Lisäksi kolmansien maiden kansalaisille ja kansalaisuudettomille annettaisiin vastaanottopalveluita lähtökohtaisesti vain silloin, kun he hakevat turvapaikkaa ensimmäistä kertaa tai saavat tilapäistä suojelua.