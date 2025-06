Valuiko hedelmöityshoitojen Kela-korvaus hintoihin? Terveysjätti kiistää

Felicitas Mehiläinen kertoo, että hedelmöityshoitojen hinnankorotukset liittyvät "hoitojen kehittymiseen".

Hedelmöityshoitojen hinnat ovat nousseet terveydenhuollossa sen jälkeen, kun hallitus palautti yksityisiltä hedelmöitysklinikoilta saatavan Kela-korvauksen.

MTV Uutiset vertaili yksityisen puolen hedelmöitysklinikoiden joidenkin toimenpiteiden hintoja vuoden 2025 helmi- ja toukokuun välillä.

Nousua hinnoissa on jopa 15 prosenttia.

Felicitas Mehiläisen yksikönjohtaja Miia Savander sanoo, että hintoja ei ole nostettu korvausten vuoksi.

– Tarkastelemme hintoja yleensä vuosittain, ja lapsettomuushoitojen hinnan tarkistuksia on tehty samaan aikaan vuodesta jo useamman vuoden ajan, Savander vastaa sähköpostitse MTV Uutisille.

MTV Uutiset vertaili yksityisen puolen hedelmöitysklinikoiden joidenkin toimenpiteiden hintoja vuoden 2025 helmi- ja toukokuun välillä.Lehtikuva

Hallitus palautti yksityisten klinikoiden Kela-korvaukset hedelmöityshoitoihin 1.5.2025 alkaen Kela-korvauksia yksityisen puolen hedelmöityshoidosta saa tällä hetkellä vain lääketieteellisistä syistä lapsettomuudesta kärsivät. Sosiaali- ja terveysministeriön STM:n laskelmien mukaan esimerkiksi 4000 euron koeputkihedelmöityksen hinnasta korvataan 782 euroa eli noin 20 prosenttia. Kelan julkaisemien korvaustaksojen mukaan esimerkiksi inseminaation korvausprosentti on noin 37 prosenttia, joka on korvauksista lähinnä hallituksen suunnittelemaa 40 prosentin korvausta. Toimenpiteiden lisäksi perheelle tulee kustannuksia lääkärin vastaanotoista sekä esimerkiksi lääkkeistä, joihin Kela-korvausta ei saa.

Nousua hinnoissa jopa 15 prosenttia

Felicitas Mehiläisen tarjoamat IVF- eli keinohedelmöityshoitojen alkaen hinta on noussut helmi-toukokuun välillä noin 7 prosenttia pääkaupunkiseudulla ja lähes 14 prosenttia muualla Suomessa.

IVF-hoidot ovat hedelmöityshoidoista kalliimmasta päästä, mutta myös muiden toimenpiteiden hinnoissa on nousua.

Esimerkiksi pakastetun alkion siirto ja sulatus maksaa nyt hinnaston mukaan 3–15 prosenttia enemmän kuin alkuvuodesta sekä pääkaupunkiseudulla että muualla Suomessa.

Hedelmöityshoitoja tarjoaa yksityisellä puolella myös Pihlajalinnan Dextra-klinikka, jossa hintojen nousu on ollut maltillisempaa.

Vuoden 2024 lopun hinnastoon verrattuna esimerkiksi keinohedelmöityksen hinta on noussut klinikalla alle prosentin.

Toimenpiteiden hinnoissa on suuriakin muutoksia.ullstein bild - CARO / Markus Waechter/ All Over Press

Valuuko korvaus hintoihin?

Kelan taksaluettelon mukaan esimerkiksi pakastettuna säilytetyn alkion siirrosta saa korvausta 160 euroa.

Nyt kuitenkin alkion siirron ja sulatuksen hinta on noussut Felicitas klinikoilla jopa 180 euroa.

Samalla aikavälillä esimerkiksi yleis- ja erikoislääkäreiden hinnat ovat pysyneet samoina Mehiläisessä.

Felicitas Mehiläisen yksikönjohtaja Miia Savander sanoo, että jutussa esitettyjen toimenpiteiden hinnanmuutokset liittyvät "pääasiassa hoitojen kehittymiseen ja sen myötä muutoksiin palvelukokonaisuudessa."

– Verkkosivuilla olevaan koeputkihedelmöityshoitojen hintaesimerkkeihin on sisällytetty uusi palvelu, koska hoitojen kehittymisen myötä nykyään koko palvelukokonaisuuteen päädytään valtaosassa hoidoissamme, Savander sanoo.

Hänen mukaansa tämän takia hinnat eivät ole vertailukelpoisia.

Kilpailu- ja Kuluttajavirasto (KKV) on kritisoinut vuoden 2024 alussa tulleita korotettuja Kela-korvauksia siitä, että ne valuvat palveluntarjoajien hintoihin.

Savander kiistää, että hedelmöityshoitojen hinnanousuissa olisi kyse tästä tilanteesta.