Keijo Leppänen ja Niko Saarinen juontavat lokakuussa alkavaa uutuusohjelmaa Suomen älyttömin julkkis.

MTV:n entinen uutisankkuri Keijo "Keke" Leppänen ja radiojuontaja Niko Saarinen juontavat uutuusohjelman Suomen älyttömin julkkis, joka alkaa Maikkarilla 1. lokakuuta. Kaksikko yllättyi itsekin, kun heitä pyydettiin juontajiksi.

– 15 sekuntia nieleskelin sekä sitä, kun minua pyydettiin, että sitä, kun kuulin Nikon olevan minun kaverinani. Sitten rupesi henki kulkemaan, Leppänen sanoi naureskellen.

– Minun ensimmäinen kysymykseni oli tuttu, eli kilpailijaksi vai juontajaksi. Sitten kun selvisi, että Keke on juontoparini, niin huusin, että mies on legenda ja haluan tehdä tämän hänen kanssaan, Saarinen kuvailee ja toteaa, että juontopesti Leppäsen kanssa tuntuu hänelle lottovoitolta.

Leppänen juonsi viimeisen uutislähetyksensä Maikkarilla 30. syyskuuta 2024. Nyt hän on uuden edessä, kun juontaa viihdeohjelmaa.

– Aika paljon eroaa. Saman mittaiset juonnot suurin piirtein per kerta, kun uutisissa, mutta sisällöt toisenlaisia. Tuotanto on rauhallisempaa, syklisempää ja tehdään pätkissä. Kokonaistuotantoaika on aika pitkä, Leppänen sanoo.

Saarinen puolestaan juontaa Love Island Suomi -rakkausohjelmaa, mutta uutuusohjelma on täysin eri formaatti.

– Tämä on kilpailu ja tässä kilpaillaan. Tällaista olen halunnut tehdä. Olen aina tottunut itse kilpailemaan, mutta yhtäkkiä olen se, kuka juontaa tätä, Saarinen iloitsee.

Suomen älyttömin julkkis -kisaajat.MTV Oy / Joni Tuori

Suomen älyttömin julkkis -ohjelma eroaa perinteisistä kisailuohjelmista. Julkisuudesta tutut kilpailijat laitetaan testiin asioissa, jotka heidän kaiken järjen mukaan pitäisi osata, mutta jotka eivät aina olekaan niin helppoja.

Tehtävät vaihtelevat laidasta laitaan samoin kuin suorittamistavat. Jokaisen jakson päätteeksi parhaiten suoriutunut julkkis pääsee lähtemään kotiin.

– Mielestäni tämä on aivan nerokas ohjelma, koska tämä on käänteinen, joka viikko haluat pois täältä. Näiden kysymysten pitäisi olla aika simppeleitä, ne ovat meille koulussa opetettu. Mutta onko ne niin simppeleitä, kun palaat luokkahuoneeseen kymmenien vuosien jälkeen? Rakastan tätä ohjelmaa siksi, että kotikatsojat pääsevät pelaamaan tätä myös kotona ihan vauvasta vaariin, Saarinen jatkaa.

– Tämä on aika hyvän mielen ohjelma. Tehtävät ovat sopivan vaikeita, ne ovat vaihtelevia, mutta ne tuottavat tosi paljon hyvää mieltä, Leppänen jatkaa.

Mitä Leppänen ja Saarinen ovat oppineet toisistaan kuvausten aikana? Katso yllä olevalta videolta.

Artikkeli on julkaistu ensimmäise kerran kesäkuussa 2026.