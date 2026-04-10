Huomenta Suomessa keskusteltiin Erikoisjoukot-ohjelmasta.
Huomenta Suomen Viihteen viikko -osiossa toimittaja Silja Välske ja Katja Lintunen olivat kertaamassa kuluneiden päivien käänteitä.
Nelosella pyörivän Erikoisjoukot-kauden seitsemännessä jaksossa hyvinvointivalmentaja Martina Aitolehti ajautui sanaharkkaan kouluttaja Matias Petäistön.
Jaksossa kokelaat suorittivat rankkaa iltatreeniä, jossa heidän täytyi sukeltaa harjoitusalueella olevaan vesialtaaseen 25 toiston välein. Kouluttajat päättivät laittaa Aitolehden tiukille, ja väittivät, ettei hän tehnyt tarvittavaa määrää toistoja.
Katsojille kuitenkin kerrottiin, että hyvinvointovalmentaja teki oikean määrän toistoja. Somessa alkoi kohina siitä, että yksi kisaaja nostetaan tikun nokkaan.
– Tähän ohjelmaan lähdetään testaamaan itseään, koettelemaan ja laittamaan itsensä rajoille. Martinahan on osallistunut esimerkiksi Ironman‑kisoihin ja tottunut laittamaan itsensä ihan likoon, Välske kommentoi.
– Hän itse sanoi somessa, että on odottanut sitä päivää, milloin hänet laitetaan henkilökohtaisesti tällaiseen testiin.