Epäily maanpetosrikoksesta: Eduskunnan pääsihteerin ympärillä vellova vyyhti pähkinänkuoressa

Tutkintaa johtava erikoissyyttäjä vaikenee rikosnimikkeistä ja muista yksityiskohdista.

Eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria epäillään virkarikoksen ohella maanpetosrikoksesta. Epäilty rikos on turvallisuussalaisuuden paljastaminen.

Asiasta kertoi ensin Helsingin Sanomat. Myös Yle ja Iltalehti uutisoivat saaneensa saman tiedon.

Tutkinnanjohtaja, erikoissyyttäjä Tarmo Tanner ei ole tänään kommentoinut suojelupoliisin (supo) tiedusteluvyyhdin rikosnimikkeitä. Pelttari vastasi STT:n haastattelupyyntöön sanomalla, ettei hänellä ole torstaiseen lausuntoonsa lisättävää.

Pelttarin rikosepäily liittyy hänen entiseen tehtäväänsä supon päällikkönä. Pelttari kertoi torstaina viestipalvelu X:ssä, että häntä on kuulusteltu rikoksesta epäiltynä.

– Rikosepäilyn keskeinen sisältö on se, että en ole suojelupoliisin päällikkönä puuttunut siihen, että eräät suojelupoliisista eläkkeelle jääneet virkamiehet ovat voineet saada salassa pidettäviä tietoja supon toiminnasta, hän kirjoitti.

Hän katsoo, ettei ole syyllistynyt rikokseen.

Hieman Pelttarin päivityksen jälkeen Syyttäjälaitos tiedotti esitutkinnan etenemisestä supon tiedustelutoimintaan liittyvässä jutussa. Tiedotteen mukaan jutussa on syytä epäillä, että supon toiminnassa on käytetty siviilejä niin, että he ovat saaneet tietää salassa pidettävää tietoa ja voineet käsitellä sitä valvomattomasti.

Yhden toiminnassa käytetyn siviilin tietokoneeseen kohdistuneen tietomurron vuoksi salassa pidettäviä tietoja on paljastunut kokonaan ulkopuoliselle taholle. STT:n tietojen mukaan tietokone on ollut erään supon eläkeläisen käytössä.

Vyyhti liittyy venäläisiin tietolähteisiin

Asia tuli julkisuuteen pari vuotta sitten. Venäjän medioissa esitettiin syksyllä 2023 Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n "paljastuksia" supon värväämistä venäläisistä "vakoojista". Väitteet nousivat otsikoihin myös Suomessa, ja supo kuittasi ne informaatiovaikuttamisena.

Myöhemmin samana syksynä supo vei tiedusteluvalvontavaltuutetulle selvitettäväksi tapauksen, jossa supon tiedonhankinnan laillisuuteen liittyi epäselvyyksiä. Valtuutettu teki tutkintapyynnön valtakunnansyyttäjän toimistolle helmikuussa 2024, ja toukokuussa apulaisvaltakunnansyyttäjä määräsi esitutkinnan supon ja Puolustusvoimien tiedustelutoiminnan yhteydessä tehdyksi epäillyistä virkarikoksista. Puolustusvoimien osalta esitutkinta päätettiin joulukuussa.

Supon vastatiedusteluosaston osastopäällikkö Pertti Haaksluoto pidätettiin virasta 23. huhtikuuta 2024.