Kuntavaalit nojaavat yhä harvempaan ja iäkkäämpään joukkoon ehdokkaita ja äänestäjiä.
Asia ilmenee kuntatutkijoiden raportista, jossa analysoitiin viime kevään kuntavaaleja suhteessa historialliseen kehitykseen.
Kunnallisvaalien äänestysaktiivisuus on pitkään jatkuneessa laskussa ja jäi viime kevään vaaleissa reiluun 54 prosenttiin. Lisäksi vaalien ehdokkaat ja niissä valitut ovat aiempaa vanhempia.
Tutkijoiden mukaan kehitys eriyttää kuntademokratiaa alueellisesti ja sosiaalisesti sekä korostaa vanhempien ikäryhmien roolia paikallisessa päätöksenteossa.