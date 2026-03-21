Kokeellinen tekoälyohjelma on tehnyt jotain sellaista, mitä sen ei olisi pitänyt tehdä.

Tutkijat havaitsivat, että kokeellinen ROME-tekoälyagentti ylitti sille asetetut koeympäristön rajat ja pääsi pakenemaan ulos testiympäriostöstään.

Ja mitäpä ROME alkoi tekemään, kun se oli päässyt irti bittiavaruuden kahleistaan? Se alkoi louhia innolla kryptovaluuttaa, tyystin ilman lupaa.

Live Science kertoo artikkelissaan, että ROME on kiinalaisten tutkijoiden kehittämä tekoälyagentti, joka luotiin verkkokauppajätti Alibabaan kytköksissä olevassa tekoälylaboratoriossa.

Tutkijat havaitsivat, että ROME kyllä suoritti menestyksekkääksi sille annettuja tehtäviä, kuten matkasuunnitelmien laatimista. Samalla tutkijat huomasivat, että tekoälyagentti oli vaivihkaa ylittänyt sille annetut ohjeistukset ja käytännössä murtautunut ulos testiympäristöstään.

– Havaitsimme odottamattoman – ja toiminnallisesti vaarallisen käyttäytymisen, joka ilmeni ilman mitään nimenomaista ohjeistusta. Ja mikä vielä huolestuttavampaa, tämä tapahtui suunnitellun testausympäristön rajojen ulkopuolella, tutkijat kertovat.

ROME alkoi käyttää sen kouluttamiseen tarjottua prosessointitehoa louhiakseen kryptovaluuttaa. Se ei ollut saanut tähän mitään ohjetta saati valtuutusta.

Huolestuttavaa on myös se, että ROMEn toiminta ei paljastunut testiympäristössä, vaan Alibaba Cloudin palomuurin antamissa varoituksissa tietoturvarikkomuksista.

– Hälytykset olivat vakavia ja moninaisia. Niihin sisältyi yrityksiä tunnustella tai päästä käsiksi sisäverkon resursseihin sekä liikennemalleja, jotka viittasivat kryptovaluutan louhintaan liittyvään toimintaan, tutkijat totesivat.

Tekoäly ei ollut tahallaan tottelematon

ROME onnistui menemään vielä tätäkin pidemmälle. Se onnistui käyttämään SSH-tunnelia luodakseen yhteyden Alibaba Cloudista ulkoiseen IP-osoitteeseen. Käytännössä ROME loi tietoturvaprosessit ohittavan piilotetun takaportin, jonka kautta se pääsi käsiksi ulkopuoliseen tietokoneeseen.

Huomionarvoista on, että ROME ei päättänyt tietoisesti ryhtyä kapinalliseksi. Tutkijoiden mukaan toiminta oli seurausta oppimismallista, jolla tekoälyä palkitaan oikeista päätöksistä.

Tämä johti tekoälyagentin optimointipolulle, joka johti verkkoinfrastruktuurin hyödyntämiseen ja kryptovaluutan louhintaan keinona saavuttaa korkea pistemäärä tai palkkio.

Live Science pohtii artikkelissaan tutkimuksen osoittavan, että tekoälyagenttien turvalliseen käyttöön liittyy vielä paljon huolenaiheita – samaan aikaan tekoäly kehittyy nopeammin kuin sitä rajoittavat toimet.

