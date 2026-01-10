Tutkijat epäilevät, että heidän hallussaan saattaa olla renessanssitaiteilija Leonardo da Vincin DNA:ta, jota on saatu eristettyä taiteilijan tekemästä piirroksesta.
Kyseessä on kuitenkin vasta epäily ja asian selvittelyä jatketaan uusilla testeillä. Aiheesta uutisoi tiedesivusto Science Alert.
Tutkijat ovat onnistuneet keräämään ihmisten, eläinten ja kasvien muinaista DNA:ta muun muassa kirjeiden vahasineteistä ja vanhoista huokoisista papereista.
– Aiemmin biologisesti hiljaisiksi luullut esineet ovat osoittautuneet aikansa ympäristön sormenjäljiksi, todetaan Leonardo DNA -projektin työryhmän tiedotteessa.
Tutkijat ovat onnistuneet löytämään DNA:ta "Pyhä lapsi" -liitupiirroksesta, jonka uskotaan olevan da Vincin tekemä
Kenen DNA on kyseessä?
Teoksesta löytyi Medicin puutarhassa viljeltyjen appelsiinipuiden DNA:ta. Lisäksi teoksesta saatiin eristettyä ihmisen DNA:ta.
Toistaiseksi ei ole tietoa, kenelle kyseinen DNA kuuluu. Se saattaa olla itse da Vincin tai sitten jonkun toisen henkilön, joka on myöhemmin käsitellyt teosta.
Tutkijat onnistuivat kuitenkin selvittämään, että kyseinen DNA kuuluu mitä ilmeisimmin miehelle, sillä siinä on Y-kromosomin markkereita. Lisäksi se viittaa Toscanan alueella yleiseen geneettiseen ryhmään. Da Vinci itse oli kotoisin juuri Toscanasta.
Tutkijat ovat analysoineet myös muita da Vincille kuuluneita tavaroita. Eräästä da Vincin sukulaiselleen lähettämästä kirjeestä löydettiin vastaavaa y-kromosomin markkeria kuin liitupiirroksestakin.
Seuraavaksi tutkijat haluavat jatkaa muiden da Vincille kuuluneiden esineiden ja teosten tutkimista. Löydöksiä tullaan sitten vertaamaan da Vincin jälkeläisten DNA:han.
Tutkimus on julkaistu BioRxiv-julkaisussa.