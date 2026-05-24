Surreyn yliopistossa Britanniassa syntynyt startup-yritys Surrey Sensors Limited kehittää parhaillaan uutta lentokoneiden anturijärjestelmää, joka pystyy havaitsemaan vaarallisen jään kertymisen reaaliajassa.

Yritys kertoo, että hankkeen tavoitteena on tuottaa ilmailualalle uuden sukupolven anturijärjestelmä. Pienet sensorit asennetaan lentokoneisiin mittaamaan ilmavirran nopeutta. Sensorien väitetään toimivan luotettavasti myös ääriolosuhteissa.

Jään kertyminen lentokoneeseen voi häiritä ilmavirtausta, vähentää nostovoimaa ja äärimmäisissä tapauksissa johtaa hallinnan menettämiseen.

Nyt kehitteillä olevien sensorien on tarkoitus tarjota lentäjille reaaliaikaista tietoa siitä, miten jää vaikuttaa lentokoneen suorituskykyyn. Niiden kerrotaan antavan lentäjille luotettavampia varoituksia ja aiempaa varhaisemmassa vaiheeessa.

Yritys kertoo, että uusi tekniikka saattaa tarjota apua myös helikoptereille. Yrityksen mukaan tällä hetkellä ei ole yleisesti saatavilla olevaa tekniikkaa, jolla voitaisiin mitata helikopterin roottorilapojen yli kulkevaa ilmavirtausta reaaliajassa.