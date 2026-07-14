Lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta epäilty opettaja on pidätetty virasta, kertoo Helsingin Sanomat.
Uudellamaalla luokanopettajana työskennellyt nelikymppinen nainen vangittiin viime viikolla epäiltynä törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta lapseen. Vangitsemistietojen mukaan rikoksen epäillään tapahtuneen vuosina 2024–2026.
Helsingin Sanomien mukaan kaupunki sai tiedon rikosepäilystä perjantaina ja päätti virasta pidättämisestä eilen. Iltalehden haltuunsa saaman viranhaltijapäätöksen mukaan rikosepäily ei liity naisen työhön.