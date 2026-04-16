Ulkomaalaistaustaiset nuoret kertovat kokeneensa muun muassa syrjintää.

Ulkomaalaistaustaiset lapset ja nuoret voivat monella terveyden ja hyvinvoinnin osa-alueella heikommin kuin lapset, joiden vanhemmat ovat suomalaistaustaisia. Asia käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselystä.

Viime vuoden kyselyssä yli puolet kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista ulkomailla syntyneistä ulkomaalaistaustaisista nuorista kertoi kokeneensa syrjintää tai kiusaamista viimeisen vuoden aikana.

Nuorista, joiden molemmat vanhemmat olivat suomalaistaustaisia, näin vastasi alle kolmannes.