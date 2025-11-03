



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



MTV Uutiset vieraili varapresidentti Vancen lapsuudenmaisemissa – nyt paikalliset toivovat häneltä apua 1:56 MTV vieraili varapresidentti Vancen kotiseudulla. Julkaistu 03.11.2025 05:03 Sanna Voltti sanna.voltti@mtv.fi Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance tunnetaan paitsi poliittisesta urastaan, myös avoimuudestaan vaikeista lapsuusvuosistaan ja köyhistä juuristaan. MTV Uutiset vieraili noin kahdentuhannen asukkaan Jacksonissa, pienessä Appalakkien vuoristokaupungissa Kentuckyn osavaltiossa, josta Vancen perhe on lähtöisin. Vaikka Vancen perhe sittemmin muutti Ohion osavaltioon, ovat hänen juurensa yhä syvällä Kentuckyn maaseudulla. Lapsuus kovien kokemusten keskellä Omaelämäkerrassaan Hillbilly Elegy Vance kertoo, kuinka hän varttui isovanhempiensa luona Jacksonissa ja kuinka hänen isoäitinsä, voimakastahtoinen Bonnie Blanton Vance (Mamaw) vaikutti hänen elämäänsä pysyvästi. Vance vietti lapsena ainakin kesät isoäitinsä luona Jacksonissa. Vancen isoäiti toimi välillä myös äitihahmona nuorelle J.D.:lle, jonka oma äiti kamppaili päihdeongelman kanssa. Isoäiti kannusti Vancea opiskelemaan ja pärjäämään koulussa paremmin. Välillä hellästi, toisinaan rajummalla rakkaudella. Muiden muassa kirjassa on kohtaus, jossa isoäiti sytyttää humalassa kotiin tulleen miehensä tuleen J.D:n ollessa kotona; kuvaava esimerkki lapsuuden kaoottisuudesta ja rankasta perhe-elämästä. Tarinalle ei ole löytynyt vahvistusta poliisin pöytäkirjasta, kertoman mukaan siksi, että välikohtausta ei koskaan raportoitu.





Toisessa rankassa kohtauksessa nuori J.D. riitelee äitinsä kanssa autossa. Äiti painaa kaasun pohjaan ja J.D., peläten henkensä puolesta, onnistuu pakenemaan autosta ja juoksee hakemaan läheisestä talosta apua.

Vance on sanonut, että juuri nämä kokemukset opettivat hänelle selviytymistä ja muokkasivat hänen maailmankuvaansa – pohjaa, jolta hän myöhemmin nousi Yhdysvaltain varapresidentiksi ja sitä ennen Ohion senaattoriksi.

Vancea on myös kritisoitu siitä, että hänen kuvauksensa kotiseudustaan ja köyhistä amerikkalaisista on joidenkin mielestä stereotyyppinen ja ylenkatsova; että hän käyttää omaa taustaansa poliittisena välineenä sen sijaan, että todella puolustaisi niitä, joista kirjoittaa.

Täällä varapresidentti Vance vietti lapsuuden kesiään.

"Kaikki täällä tietävät, mistä hän on kotoisin"

Paikallinen, jo eläköitynyt poliisi Gywin Cox kertoo, että koko kaupunki tietää, missä Vancen isoäidin koti sijaitsi, viitaten Panbowl Branch -nimiseen laaksoon, jossa Vancen -perheen koti oli.

– Hän varttui täällä isoäitinsä kanssa, kaikki tietävät sen. Hän kävi täällä ihan vastikään talvella ja söi tuossa pääkadun ravintolassa, Cox kertoo ja osoittaa pientä Kountry Kitchen nimistä paikkaa pääkadulla.

Vance kävi puolisonsa Ushan kanssa Jacksonissa sukulaisen hautajaisissa tammikuun virkaanastujaisten jälkeen. Vancen perheen sukuhauta sijaitsee Jacksonissa.

Vance itse on myös sanonut, että haluaa tulla haudattavaksi Jacksoniin, sitten kun sen aika koittaa.

Paikalliset sanovat, että Vance palaa Jacksoniin silloin tällöin – ei poliittisen velvollisuuden vuoksi, vaan juuriltaan kumpuavan kiintymyksen takia.

– Hän vierailee täällä joskus, perimänsä takia, Cox lisää.

Paikalliset kuvaavat Jacksonia hyvin pieneksi, rauhalliseksi paikaksi.

– Jackson on hyvin pieni maalaiskaupunki. Täällä asuu vähän ihmisiä, enimmäkseen perheitä. Kaikki ovat ylpeitä kenestä tahansa, joka pääsee hallintoon meidän alueeltamme, tai edes koko osavaltiosta, kertoo Angela Hollen, joka on kotoisin Jacksonista, ja asuu nyt vähän kauempana.

– Olen iloinen, että joku täältä Valkoisessa talossa voi puhua meidän puolestamme. Me olemme pieni kylä, ja usein unohdettu, lisää paikallinen Misty Taulbee.

Parintuhannen asukkaan Jacksonissa ei ole ruuhkaa.

"Maaseutu jää helposti varjoon"

Monet Appalakkien alueella kokevat, että poliittinen keskustelu Yhdysvalloissa pyörii suurkaupunkien ympärillä, kun taas syrjäseutujen ongelmat jäävät varjoon.

Työpaikkojen kato, opioideihin liittyvät ongelmat ja terveydenhuollon vaikea saatavuus varjostavat yhä monen elämää.

Jackson kuuluu itäiseen Kentuckyyn, joka on yksi koko maan pahiten taloudellisesti kärsineistä alueista hiiliteollisuuden tehdessä kuolemaa.

Paikallisten mukaan Jacksonissa oli ennen elämää, mutta taloudelliset murheet ovat kuihduttaneet koko aluetta.

– Monet eivät tule ajatelleeksi meidän maalaisten ongelmia ollenkaan, kuvaa Brian Lyndon.

– Katson uutiset joka aamu ja ilta, yritän pysyä perillä asioista. Mutta me täällä maalla olemme eristyksissä. Siksi on hienoa, että Vance on täältä, ja nyt hän on Valkoisessa talossa, Lyndon lisää.

Jotkut kokevat, että varapresidenttinä Vance ei ole vielä kyennyt tekemään paljoa.

– Jos hänestä tulee joku päivä presidentti, hän voisi auttaa aluettamme taloudellisesti. Me tarvitsemme työpaikkoja ja muutakin apua. J.D. Vance voisi olla oikea henkilö tuomaan sen, Gywin Cox toivoo.

Jackson sijaitsee Appalakkien vuoristolla itäisessä Kentuckyssa.

Lue myös: Trump puhui kolmannesta presidenttikaudesta

Lupaukset ja todellisuus

Monet Jacksonissa sanovat, että vaikka Vancen nousu on tuonut toivoa, arki on edelleen vaikeaa.

Nykyinen hallinto, presidentti Donald Trumpin johdolla, on luvannut tukea maaseutua, mutta käytännössä monet asukkaat kokevat elävänsä samojen ongelmien keskellä kuin ennenkin: taloudellisten vaikeuksien, terveydenhuollon leikkauksien ja katteettomien lupauksien.

Mutta, Jacksonissa usko siihen, että "oman kylän poika" voi vielä muuttaa asioita, elää yhä vahvana, vaikeista ajoista huolimatta.