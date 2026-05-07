Anaheim Ducks on voittanut jääkiekon NHL:ssä Vegas Golden Knightsin maalein 3–1 ja tasoittanut pudotuspelien toisen kierroksen ottelusarjan 1–1:een. Jatkopaikkaan vaaditaan neljä voittoa.
Beckett Sennecke laukoi ottelun avausmaalin toisessa erässä. Leo Carlsson tuplasi Anaheimin karkumatkan kolmannen erän alkupuolella, ja HIFK:ssa vuosituhannen alussa syöttöjä jaelleen Brett Harkinsin veljenpoika Jansen Harkins niittasi tyhjään maaliin Anaheimin kolmannen täysosuman.
Vegasin Mark Stone pilasi Anaheimin maalivahti Lukas Dostalin nollapelin loppuhetkien kavennuksellaan. Anaheimin suomalaishyökkääjä Mikael Granlund jäi pisteittä. Ville Husso oli Anaheimin luukkuvahtina.