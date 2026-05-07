Kreikkalainen salaatti ei ole vain yksi ruokalaji tietyillä raaka-aineilla.

Kuten aiemmin keväällä jo kerroimme, kreikkalainen salaatti ei suinkaan tarkoita pelkästään perinteistä fetaa, oliiveja, tomaattia ja kurkkua sisältävää klassikkosalaattia. Moni ei tiedä, että kreikkalaiset salaatit ovat itse asiassa hyvin alueellisia ja raaka-aineet riippuvat ssongeista.

Alueellinen keittiö ja rikas ruokakulttuuri

Huomenta Suomessa perehdyttiin huhtikuussa tarkemmin aidon kreikkalaisen ruoan saloihin.

Kreikkalais-suomalainen kokki Aino Mavrigiannakis esitteli lähetyksessä kreikkalaisen keittiön tärkeimpiä raaka-aineita.

– Kreikassa on todella alueellinen keittiö ja rikas ruokakulttuuri, Mavrigiannakis kertoi.

Kokki näytti lähetyksessä, miten tehdään maailman parhaaksikin valittu salaatti, kreeetalainen dakos-salaatti. Lisäksi hän opetti myös hyvin perinteisen kreikkalaisen vihreän salaatin valmistuksen.

Marouosalata on kreikkalaisten salaattien klassikko

Maroulosalata eli kreikkalainen vihreä kevätsalaatti valmistuu vain muutamista ainesosista.