Anne-Mari "Amskidabamski" Tarkkio häkellytti seuraajansa: "Sanattomaksi vetää"

– Sinä handlaat kyllä kaiken. Olet timanttia, eräs julistaa.

Videonsa yhteydessä hän kertoo kuvaajana toimineen Petri Mast ja assistenttina Kätlin Malm . BB:stäkin tuttu Malm ja Tarkkio nähtiin yhdessä viime keväänä Farmi Suomi -sarjassa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä .

Kantarellit voikin putsata näin helposti ja nopeasti!

-ohjelman tuoreimmalla kaudella. Hän kertoi saavansa paljon palautetta somevideoistaan.

– Yleensä ne kommentit tulee Facebookissa vähän vanhemmilta miehiltä. Sellaista tytöttelyä ja että 'ei voi olla mitenkään mahdollista, että minä yksin näitä hoitaisin, kyllä se on isä joka niitä oikeasti hoitaa'.