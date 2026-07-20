Maanviljelijä Anne-Mari Tarkkion somepostaus sai seuraajat haltioihinsa.
Sosiaalisessa mediassa Amskidabamski-nimimerkillä vaikuttava maanviljelijä Anne-Mari Tarkkio yllättää tuoreella videollaan.
Videossa Tarkkio poseeraa traktorissa iltapuku päällä.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Videonsa yhteydessä hän kertoo kuvaajana toimineen Petri Mast ja assistenttina Kätlin Malm. BB:stäkin tuttu Malm ja Tarkkio nähtiin yhdessä viime keväänä Farmi Suomi -sarjassa.
Tarkkion julkaiseman videon kommenttikenttä täyttyi nopeasti hehkuttavista viesteistä.
– Sinä handlaat kyllä kaiken. Olet timanttia, eräs julistaa.
– Vähän sanattomaksi vetää, kuvauksellinen olet, toinen hehkuttaa.
– Nainen sinä olet rautaa, kolmas komppaa.
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Tarkkio vastasi hänestä etsittyyn tietoon