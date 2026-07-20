Englantilaisen jalkapallon hyökkääjälegenda Kevin Keegan on kuollut 75 vuoden iässä. Asiasta uutisoi tänään Sky Sports.
Syöpädiagnoosin tammikuussa saanut Keegan oli viimeisillä hetkillään vaimonsa ja tyttäriensä ympäröimä.
Yhtenä Englannin kaikkien aikojen parhaana pelaajana pidetty Keegan valittiin urallaan kahdesti maailman parhaaksi pelaajaksi.
Maajoukkueessa 21 maalia 63 ottelussa tehnyt Keegan voitti Liverpoolissa kolme Englannin mestaruutta sekä Euroopan cupin. Pelaajaurallaan hän edusti Liverpoolin lisäksi myös Southamptonia, Newcastlea ja saksalaista Hamburger SV:tä.
Keegan toimi pelivuosiensa jälkeen myös Newcastlen, Manchester Cityn ja Englannin maajoukkueen päävalmentajana.