Kiinalaisten halpaverkkokauppojen suosio kasvaa kohisten, mutta niistä tilatuissa tuotteissa on riskinsä.

Kiinalaisten halpaverkkokauppojen suosio on räjähtänyt suomalaisten keskuudessa. Tästä kertoo muun muassa se, että tänä vuonna Suomeen tuodaan EU:n ulkopuolelta arviolta yli 50 miljoonaa pakettia, kun pari vuotta sitten tuo luku oli vielä 33 miljoonaa.

Kaupan liiton toimitusjohtaja Kari Luoto kertoo Huomenta Suomessa, että kiinalaiset verkkokaupat eivät noudata samoja vaatimuksia kuin mitä EU:n sisällä ja Suomessa oleville kaupoille on asetettu.

– Sen lisäksi ne saavat tiettyjä etuja. Ne toimivat vapaamatkustajina tietyissä asioissa ja nämä tuovat meillä ongelmia kierrätykseen, kuluttajan tuoteturvallisuuteen, kaupoille taloudellisesti ja myös valtiolle eli menetetään verotuloja, hän luettelee.

Samannäköisiä, mutta erilaisia tuotteita

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin pääjohtaja Tomi Lounema kertoo, että netissä kiinalaisen alustan tuotteita katsellessa vastaan voi tulla ihan samannäköisiä tuotteita kuin suomalaisissa kaupoissa.

Tuotteet saattavat olla jopa samasta tehtaastakin, mutta teknisesti ne voivat olla aivan erilaisia. Louneman mukaan tämä käy ilmi kaupan, EU:n ja Tukesin tekemistä selvityksistä.

– Esimerkiksi se, mistä materiaalista ne on tehty ja miten hyvin ne on tehty, täyttävätkö ne turvallisuusvaatimukset, hän havainnollistaa.

Viime viikolla Tukes varoitti muun muassa "temutetun" hyppynarun ja Sheinistä tilattujen kenkien turvallisuuspuutteista.

Louneman mukaan ei ole mitään mahdollisuutta valvoa Kiinasta suoraan paketissa kuluttajalle tulevia tuotteita.

– Siinä ostaa sikaa säkissä.

Tavanomainen vaaranpaikka on esimerkiksi akkupalon riski.

– Sähkötuotteet kaikin osin ovat vaarallisia.

Tuotteissa voi myös olla haitallisia kemikaaleja. Helmikuussa kerroimme, että Norjan ympäristövirasto löysi kiinalaisesta verkkokauppa-alusta Temusta tilatuista tuotteista suuria määriä haitallisia aineita.

