Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa lasten repun turvallisuuspuutteesta.
Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla verkkokauppa-alusta Temussa myydyn repun riskistä turvallisuudelle.
Lilo & Stitch -teemainen reppu (Temu Product ID: 601100079730305) sisältää terveydelle ja ympristölle vaarallisia ftalaatteja ja lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja yli sallitun määrän. Testatun tuotteen eränumero oli 005 ja valmistuspäivä: 2025/02/06.
Tukes neuvoo poistamaan repun käytöstä välittömästi. Temu pyytää kuluttajia palauttamaan tuotteen. Lisätietoja saa Temulta.
Kerroimme aiemmin myös toisen Temussa myydyn tuotteen takaisinvedosta.
Lue myös: Finnairin lennoilla oli tarjolla hävitettäväksi määrättyä vettä
Katso myös: Millaisia ovat Tullin ja Tukesin narauttamat vaaralliset tuotteet?
3:29Kemikaalivaarallinen padel-maila ja bakteereja sisältävä saippuakuplalelu – miten tuotteiden turvallisuutta valvotaan?
Lue uusimmat lifestyle-artikkelit!
Lähde: Vaarallisettuotteet.fi