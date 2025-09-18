Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa lasten repun turvallisuuspuutteesta.

Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla verkkokauppa-alusta Temussa myydyn repun riskistä turvallisuudelle.

Lilo & Stitch -teemainen reppu (Temu Product ID: 601100079730305) sisältää terveydelle ja ympristölle vaarallisia ftalaatteja ja lyhytketjuisia kloorattuja parafiineja yli sallitun määrän. Testatun tuotteen eränumero oli 005 ja valmistuspäivä: 2025/02/06.

Tukes neuvoo poistamaan repun käytöstä välittömästi. Temu pyytää kuluttajia palauttamaan tuotteen. Lisätietoja saa Temulta.

Kerroimme aiemmin myös toisen Temussa myydyn tuotteen takaisinvedosta.

Lähde: Vaarallisettuotteet.fi