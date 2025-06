Jos tilaat hyttyskarkotteita ulkomailta, saatat menettää rahasi – Tulli muistuttaa vaaroista

Tulli muistuttaa että Suomeen saa tilata vain Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymiä hyttyskarkotteita ja -myrkkyjä.

Tulli varoittaa ulkomailta tilattujen hyttyskarkotteiden ja -myrkkyjen riskeistä. Viime vuonna Tulli otti haltuun lähes 500 lähetystä, jotka sisälsivät ulkomaisista verkkokaupoista tilattuja luvattomia hyttyskarkotteita ja -myrkkyjä.

Suomeen saa tilata vain sellaisia hyttyskarkotteita ja -myrkkyjä, jotka Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on hyväksynyt. Ulkomailta tilattu tuote voi sisältää myrkyllisiä kemikaaleja, jotka ovat vaaraksi ympäristölle ja ihmisille.

– Ensisijainen vastuu tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta on lain mukaan valmistajilla, maahantuojilla tai myyjillä. Verkkokaupassa maahantuoja on se yksityishenkilö, joka on tuotteen verkkokaupasta tilannut, sanoo tulliylitarkastaja Suvi Etelämäki tiedotteessa.

Tulli valvoo nettitilauksia riskiperusteisesti, eli jokaista nettitilausta ei tarkisteta.

– Näin ollen tilaajalle voi päätyä itselle, lähipiirille ja ympäristölle vaarallisia tuotteita.

Tilaajan tulee ymmärtää jo tilaamisvaiheessa, että tilata voi vain hyväksyttyjä valmisteita, Etelämäki muistuttaa. Jos Tulli ottaa haltuun luvattoman lähetyksen, menettää tilaaja tilatun tuotteen lisäksi tilaukseen käytetyt rahat.

