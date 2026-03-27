Tamperelaispäiväkodissa sattui viime vuonna turma, jossa paikalle hälytettiin lopulta sekä lääkärihelikopteri, ambulanssi, paloauto että poliisipartio.

Vantaalaispäiväkodin kaappisänkyturma ei ole ainoa laatuaan. Päiväkodeissa on tapahtunut viime vuosina useita vaarallisia tapauksia kaappisänkyjen kanssa.

Kaappisänkyjen ongelmat nousivat keskusteluun, kun päiväkoti-ikäistä lasta jouduttiin elvyttämään viime tiistaina vantaalaisessa päiväkodissa jouduttuaan puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin.

Tukesin eli Turvallisuus- ja kemikaaliviraston viime vuosien tiedoista käy ilmi, että Vantaan tapaus ei ole ainutlaatuinen. Tukesin tiedossa on kolme tapausta, joissa lapsi on jäänyt suljetun kaappisängyn ja seinän väliin puristuksiin. Lisäksi on sattunut ainakin kaksi lievempää vaaratilannetta, joissa lasten sormia on jääneet sängyn saranoiden väliin.

Tukes eli Turvallisuus- ja kemikaalivirasto etsi pyynnöstä järjestelmistään Vantaan onnettomuutta muistuttavia tapauksia. Tapauksia löytyi ainakin viisi.

Tukesin listaamista kaappisänkyturmista kertoi ensimmäisenä Yle.

MTV Uutiset pyysi Tukesilta tarkempia kuvauksia tapauksista.

Tukes korostaa, että onnettomuuksia tai lähetltä piti -tapauksia on voinut sattua enemmänkin, mutta niistä ei ole välttämättä raportoitu Tukesillle. Tukesilla ei ole toimivaltaa varhaiskasvatuslain soveltamisalalla.

Lapsi jäi puristuksiin ja alkoi sinertää

Yksi Tukesin tietoon tulleista tapauksista on viime vuodelta Tampereelta, jossa lapsi jäi sängyn ja seinän väliin puristuksiin ja alkoi jo sinertää.

Lapsi oli nukkunut yläsängyssä, kun sänky oli nostettu ylös. Kun sänkyä laskettiin auki, jäi lapsi jumiin solisluistaan sängyn ja seinän väliin.