Kokoomuksen kansanedustaja Tere Sammallahtea epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jukka Kopran mukaan ryhmä ei tässä vaiheessa ryhdy toimenpiteisiin kansanedustaja Tere Sammallahtea (kok.) koskevan rikosepäilyn vuoksi.

Lue myös: Kansanedustaja Tere Sammallahtea epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Sammallahtea epäillään kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Rikosepäily koskee Sammallahden sosiaalisen median julkaisua.

– Tässä vaiheessa kyse on rikosepäilystä, ei mistään tuomiosta. Totta kai seuraamme asian etenemistä normaalisti, sanoo Kopra MTV Uutisille.

Kopra ei ota kantaa rikosepäilyyn tai sen juridiseen arviointiin.

– Yleisesti vakavista rikoksista pitää voida puhua suoraan ja rikokset, joihin Tere otti kantaa, ovat yksiselitteisesti tuomittavia ja järkyttäviä, sanoo Kopra.

MTV Uutisten ottaessa yhteyttä Kopraan heti Helsingin Sanomien uutisen ilmestyttyä iltapäivällä puoli kolmen jälkeen, hän vaikuttaa hyvin yllättyneeltä.

Kopran puhelinhaastattelu saadaan onnistumaan parin tunnin kuluttua noin puoli viideltä.

Milloin saitte tietää tästä Tere Sammallahden rikosepäilystä?

– Luin siitä lehdestä.