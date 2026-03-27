Moni yhdistää pääsiäisen yhä lampaanlihaan, mutta kauppaketjujen mukaan broilerin asema vahvistuu vuosi vuodelta.
MTV:n Viiden jälkeen -ohjelman uuden Mikko kokkaa -ruokasarjan ensimmäisessä jaksossa kokataan pääsiäiseen sopiva helppo kanaruoka. Moni yhdistää pääsiäiseen lampaan- ja karitsanlihan, mutta yhä useammassa kotitaloudessa kokataan myös kanaa.
Kysyimme suomalaisilta kauppaketjuilta, miten kanan suosio näkyy pääsiäisen myynneissä.
Kanan suosio kasvanut pääsiäisenä
Lidlin viestinnästä kerrotaan suomalaisten pääsiäiseen kuuluvan tyypillisesti kalaa ja lammasta, mutta myös kana on tullut osaksi juhlapöytää. Lidlin teettämän kyselyn mukaan 31 prosentilla vastaajista pääsiäisruokapöytään kuuluu broileri jossain muodossaan.
– Kanan suosio on kasvanut yleisesti viime vuosina ja tämä näkyy myös pääsiäissesonkina. Arkeen verrattuna kanasta haetaan pääsiäisen juhlapöytään hieman parempaa leikkuuta, millä luodaan juhlavampaa tunnelmaa, kauppaketjusta kerrotaan MTV Uutisille.
Pääsiäissesonkina ostetaan Lidlin mukaa esimerkiksi kanan fileepihvejä ja ohutleikkeitä sekä kokonaista kanaa.
S-ryhmän marketkaupan myyntipäällikkö Juhani Haara kertoo broilerinihan volyymin kasvavan pääsiäisen aikaan 10–15 prosenttia normaaliviikkoon verrattuna.