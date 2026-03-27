Yleisurheilun kansainvälisen eliittisarjan Timanttiliigan kausi aiotaan aloittaa suunnitelmien mukaan Qatarin Dohassa 8. toukokuuta, vaikka Lähi-idän sota varjostaa tilannetta.

Liigan järjestäjät kertoivat asiasta perjantaina painottaen, että tilannetta toki seurataan tarkasti.

– Urheilijoiden ja katsojien turvallisuus on tärkeintä. Lopullinen ratkaisu asiassa tehdään viimeistään kuukausi ennen suunniteltua kisapäivää, Timanttiliiga tiedotti.

Lähi-idässä on siirretty tai peruttu urheilutapahtumia sodan takia. Esimerkiksi formula ykkösten huhtikuiset gp:t Bahrainissa ja Saudi-Arabian Jeddassa peruttiin. Myös Qatariin maaliskuun lopulle kaavailtu jalkapallon Finalissima-ottelu Euroopan mestarin Espanjan ja Etelä-Amerikan mestarin Argentiinan välillä peruttiin.