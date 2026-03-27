Helsingin kaupungin päiväkodeissa otetaan uusi ohjeistus käyttöön kaappisänkyjen kanssa.

Vantaalaisessa päiväkodissa sattui tiistaina vakava onnettomuus, jossa pieni lapsi jäi puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin. Lasta jouduttiin elvyttämään ja hän loukkaantui tilanteessa vakavasti.

Otkesin alustavan tutkinnan perusteella sängyssä ollutta lasta ei huomattu, kun sänkyjä nostettiin ylös. Sängyssä itsessään ei todettu vikaa.

Helsingin kaupungin varhaiskasvatus on antanut tänään kolme uutta ohjetta kaappisänkyihin liittyen turman vuoksi. Helsinki tiedottaa ottavansa tilanteen vakavasti ja antaneensa kolme uutta ohjetta, joilla pyritään varmistamaan kaappisänkyjen turvallisen käytön.

Tiloissa, joissa on kaappisänkyjä, lapset ovat työntekijöiden valvonnassa. Kaappisänkyjä ei avata tai suljeta eikä lakanoita vaihdeta lasten ollessa huoneessa. Sängyt tarkistetaan huolellisesti ennen kuin ne nostetaan paikoilleen.

Helsingin kaupunki kertoo myös tarkistavansa ne päiväkodit, joissa kaappisänkyjä on. Riskejä sisältävistä ratkaisuista luovutaan.