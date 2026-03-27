Suomalaiset europarlamentaarikot Anna-Maja Henriksson (r.) ja Elsi Katainen (kesk.) kutsuivat parikymmentä kollegaa Renew Europe -parlamenttiryhmästä tutustumaan Suomen huoltovarmuuteen ja itärajaan viikonlopuksi.

Anna-Maja Henriksson ja Elsi Katainen veivät vieraansa Hakaniemessä sijaitsevaan väestönsuojaan perjantaina. Eurooppalaiset meppikollegat olivat enimmäkseen ihmetelleet suomalaisten halua panosta julkisia varoja valtaviin väestönsuojiin.

– Ensimmäistä kertaa ikinä meiltä kysyttiin miten suomalaiset voivat hyväksyä, että panostetaan niin paljon varoja julkisiin väestönsuojiin. Tällaiset liikuntaluolat, jotka muuttuvat väestönsuojiksi mahdollisen kriisitilanteen tullessa ovat meille ihan arkipäivää, totesi Renew Europen varapuheenjohtaja Henriksson tiedotustilaisuudessa eduskunnan pikkuparlamentissa.

Katainen muistutti, että Suomen panostuksia puolustukseen ja huoltovarmuuteen pidettiin vanhanaikaisina vielä joitakin vuosia sitten. Nyt ne ovat asioita, joista muualta tullaan oppimaan.

– Suomalaisten maanpuolustustahto on Euroopan korkeimpia, mutta eurooppalaisten pitää ymmärtää, ettei kyse ole pelkästään sotilaallisesta uhasta. Hybridivaikutusta näkyy laajemmin koko Euroopassa, sanoi Katainen.

Koko EU:n itäraja

Renew Europen puheenjohtaja ranskalainen Valérie Hayer näkee, että kaikkien eurooppalaisten pitäisi ottaa oppia suomalaisten resilienssistä. Muualla ei ehkä ymmärretä, kuinka suuri uhka juuri Venäjä on Euroopalle.

– Meidän täytyy saada kaikkia eurooppalaisia ymmärtämään, että Suomen itäraja on koko Euroopan unionin itäraja, painotti Hayer.

Hayer kertoi myös olleensa hyvin yllättynyt siitä, miten moni suomalainen on mukana vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa.

Europarlamentaarikot vierailevat huomenna Raja-Joosepin raja-asemalla Lapissa.