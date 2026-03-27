Pelastuslaitos sai varhain torstai-aamuna Espoossa pelastustehtävän, jossa hengen pelastamiseen riitti lopulta hätistely oikeaan suuntaan.

Espoon Viherlaaksossa asuva opettaja Riina Ruohonen oli lähdössä aamulla töihin, kun hän huomasi läheisen Lippajärven jäällä liikehdintää.

– Katsoin ikkunasta, että mikä herranjestas tuolla keskellä järveä kävelee: peura! Ruohonen kertoo MTV Uutisille.

– Ensimmäinen ajatukseni oli, että ei vain kävisi pahasti. Ja siinä samassa peura putosi jäiden läpi järveen.

Ruohonen mietti hetken, mihin asiasta voi ilmoittaa, mutta päätyi soittamaan hätänumeroon. Sieltä luvattiin ilmoittaa asiasta pelastuslaitokselle.

– Pyysivät vielä, että soittaisin takaisin, jos käykin niin, että peura pääsee järvestä omin avuin.

Jännitysnäytelmä jäällä

Ruohonen kertoo jääneensä lasten kanssa katsomaan näytelmää jäällä, vaikka itse kullakin olisi ollut kiire kouluun ja töihin.

– Joku meistä huomasi hetken päästä, että peura oli päässyt jään päälle. Jotenkin kummallisesti se oli päässyt ponnistamaan ylös. Se kuitenkin vain seisoi siellä avuttoman näköisenä ja varmaan järkyttyneenä.

Ruohonen ehti soittaa päivityksen hätäkeskukseen, kun hän sai puhelun pelastuslaitokseltakin, josta kysyttiin tarkempia koordinaatteja eläimen luo.

Eläin seisoi avovedelle päin ja Ruohonen opasti pelastajat menemään paikalle toisesta suunnasta.