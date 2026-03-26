Tiettyjä astioita ei kannata laittaa astianpesukoneeseen.

Tiskikoneen täyttäminen voi aiheuttaa erimielisyyksiä kotona. Viiden jälkeen -ohjelmassa hankittiin vastauksia astianpesukoneen oikeaoppiseen täyttämiseen.

Siihen, mitä astioita koneeseen laittaa, kannattaa kiinnittää huomiota. Marttojen johtava asiantuntija Niina Silander ottaisi koneesta pois esimerkiksi pinnoitetut pannut, terävät leikkuuveitset, puiset astiat ja ohuet muoviastiat.

– Monet valmistajat antavat laittaa pinnoitetut pannut [astianpesukoneeseen]. Mutta jos me haluamme tälle ihan maksimaalisen pitkä käyttöikä, niin silloin tämä säilyy parempana, jos tämän pesee käsin, Silander vinkkaa.

"Saattaa haljeta"

Entä miksi puinen leikkuulauta ei sovi astianpesukoneeseen?

– Puu kuivuu, se saattaa haljeta. Varsinkin iso leikkuulauta todennäköisesti halkeaisi. Puu sisältää luontaisesti puun omaa öljyä, joka puhdistuu [tiskikoneessa] pois. Se ei tee puulle hyvää, Niina Silander kertoo.

Erityisesti ohuesta muovista valmistetut astiat saattavat jopa sulaa tiskikoneessa. Silander kertoo, että astian pohjassa on usein merkki, joka kertoo, onko astia turvallinen pestä koneessa. Pohjassa voi olla myös kieltomerkki, joka muistuttaa, ettei astia sovi konepestäväksi.

– Varsinkin siellä alakorissa lähellä lämpövastuksia, niin riski sille, että se sulaa, vääntyy ja kutistuu, on suurempi.

"Pitkässä juoksussa haalistuu"

Terävät veitset kannattaa myös pestä käsin.