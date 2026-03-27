Kroatian MM-rallin rengaskatalogiin on lisätty talvirengas Rijekan läheisyydessä sijaitsevassa Platakissa vallitsevien keliolosuhteiden takia.

MTV Katsomossa! Kroatian MM-ralli 9.–12.4. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.

Kroatian MM-ralli ajetaan 9.-12. huhtikuuta. Kaksi viikkoa ennen rallin alkua, FIA, rengasvalmistaja Hankook ja WRC ovat muovanneet rallin rengasvalikoimaa Powerslide Median mukaan tavallisen rengasvalikoiman lisäksi vaihtoehdoksi on lisätty nyt myös nastaton talvirengas.

Kroatian MM-rallissa ajetaan kaksi erikoiskoetta hiihtokeskus Platakin ympäristössä, missä on tullut viime päivät lunta oikein roppakaupalla. Kyseisellä erikoiskokeella käydään parhaimmillaan jopa yli 1 000 kilometriä merenpinnan yläpuolella.

Sääennusteet lupaavat Platakiin lumisadetta vielä ensi viikollekin, mutta kahdessa viikossa sääolosuhteet ehtivät tosin muuttua vielä radikaalistikin. WRC ja FIA ovat kuitenkin reagoineet ajoissa mahdolliseen lumentuloon.

Kroatian ralli palasi täksi kaudeksi MM-kalenteriin vuoden tauon jälkeen. Kroatia on isännöinyt MM-rallia kaikkiaan neljästi, ja jokaisella kerralla voitto on mennyt Toyotalle (Sebastien Ogier 2021, 2022, 2023 ja Ogier 2024).