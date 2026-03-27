Inarin Rousavaarassa on pudonnut pieni helikopteri. Pelastuslaitoksen mukaan helikopteri putosi järven jäälle laskeutuessaan.
Kopterissa oli neljä henkilöä, jotka eivät tietojen mukaan loukkaantuneet onnettomuudessa. Heidät evakuoidaan norjalaisella pelastushelikopterilla.
Kopteri tuhoutui onnettomuudessa.
Pelastuslaitos sai ilmoituksen pienestä ilmaliikenneonnettomuudesta kello 11 jälkeen perjantaina.
Lapin pelastuslaitokselta kerrotaan, että tapahtumista ei ole enempää tiedotettavaa.