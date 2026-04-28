Kanada on aloittanut MM-kisajoukkueensa rakentamisen kovilla nimillä.
TSN:n sisäpiiritoimittaja Darren Dregerin mukaan ensimmäiset joukkuetta vahvistavat nimet ovat Macklin Celebrini, Mark Scheifele, Mathew Barzal, Morgan Rielly ja megalupaus Gavin McKenna.
San Jose Sharksin 19-vuotias supertähti Celebrini pelasi huiman läpimurtokautensa NHL:ssä. Hän iski 82 ottelussa järisyttävät 115 (45+70) pistettä, mikä oikeutti sarjan pistepörssissä neljänteen sijaan. Celebrini nähtiin MM-kisoissa myös viime keväänä.
Kokenut Scheifelekin, 33, rikkoi tällä kaudella 100 tehopisteen rajan ensimmäistä kertaa urallaan. NHL:n pistepörssin viidenneksi 103 tehopisteellään yltänyt keskushyökkääjä on pelannut MM-kisoissa kolmesti aiemminkin.
Kolmansiin MM-kisoihinsa lähtevä Barzal puolestaan iski New York Islandersissa 72 pistettä 81 ottelussa.
Toronto Maple Leafsin luottopakki Rielly luuti joukkueensa takalinjoilla 78 ottelua tehden 36 pistettä. Tulevat kisat ovat Riellylle uran kolmannet.
18-vuotiasta McKennaa pidetään tulevan NHL-varaustilaisuuden ykkössuosikkina. Taitava hyökkääjä pelasi päättyneellä kaudella yliopistosarja NCAA:ssa 35 ottelua tehden 51 tehopistettä.