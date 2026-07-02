Espanja eteni 3–0-voitolla neljännesvälieriin ja kohtaa joko Portugalin tai Kroatian. Maalivahti Unai Simon teki MM-historiaa.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Espanja kontrolloi jalkapallon MM-kilpailujen ensimmäisen pudotuspelikierroksen ottelua Itävaltaa vastaan tyystin ja hoiteli koitoksen vakuuttavasti.
Ensimmäisen kerran verkkoa heilutti 29. minuutilla kulmapotkutilanteesta Marc Cucurella, mutta osuma hylättiin, koska