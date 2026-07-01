MM-kisojen isäntämaa Meksiko eteni neljännesvälieriin voittamalla Ecuadorin 2–0.
Ottelun alku viivästyi rajuilman takia noin tunnilla, mutta kun peli pääsi vihdoin käyntiin, tuli Meksiko päälle myrskyn lailla.
Julian Quinones vei Meksikon johtoon 22. peliminuutilla komealla laukauksella. Maali oli hänelle turnauksen kolmas.
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Vajaat kymmenen minuuttia myöhemmin oli Raul Jimenezin vuoro onnistua. Meksiko riisti pallon hyökkäysalueella ja Jimenez tulitti pelivälineen oikeaan yläkulmaan.
Toisella jaksolla Ecuador sai paremmin pelistä kiinni, mutta Meksiko onnistui pitämään vastustajansa nollilla.
Ottelun loppuminuuteilla Ecuador alkoi turhautua, mikä johti lopulta myös ulosajoon. Ecuadorin Piero Hincapie peitti suunsa puhuessaan tulisesti Meksikon Santiago Gimenezille.
Uuden säännön myötä suun peittämisestä seuraa punainen kortti ja niin myös kävi. Aiemmin tässä turnauksessa Paraguayn Miguel Almiron sai samasta syystä punaisen kortin.