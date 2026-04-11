Euroopan talouskasvua hidastaa osin yritysten kasvurahoituksen puute, sanoo Suomessa vieraillut EU-komissaari.
Euroalueen talouskasvu on tänä vuonna jäämässä noin prosenttiin, kun esimerkiksi Yhdysvaltain talous kasvaa ennusteiden mukaan yli kaksi prosenttia.
Euroopan talouskasvua hidastaa osin se, etteivät yritykset saa Euroopasta riittävästi rahoitusta kasvaakseen, sanoo EU:n rahoituspalveluista vastaava komissaari Maria Luís Albuquerque.
– On liian paljon innovatiivisia yrityksiä, jotka johtuvat lähtemään muualle, etenkin Yhdysvaltoihin, saadakseen rahoitusta.
– Meiltä (Euroopasta) ei puutu hyviä ideoita tai lahjakkuutta, mutta olosuhteemme eivät mahdollista kasvua.
Kun yritykset lähtevät muualle rahoituksen perässä, myös yritysten liiketoiminnan positiiviset vaikutukset, kuten työllisyys ja verotulot siirtyvät osin pois Euroopasta.
Esimerkiksi startup-yritykset, jotka tarvitsevat noin miljoonan euron rahoituksen, saavat sen suhteellisen helposti Euroopasta. Liiketoiminnan skaalautumisvaiheessa, jossa yritykset tarvitsisivat esimerkiksi satojen miljoonien eurojen rahoituksen, ei Euroopasta juuri löydy tämän koko luokan rahoittajia, komissaari sanoo.
Euroopan pääomamarkkinat ovat pienet ja pirstaleiset verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin.
– Eurooppa on vauras maanosa, mutta olemme pitäneet resurssimme erillään 27 jäsenmaassa. Yksikään meistä ei ole riittävän iso pärjätäkseen yksin, sanoo.