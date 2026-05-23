Manchester Unitedin kapteeni Bruno Fernandes on valittu Valioliigan Vuoden pelaajaksi. Valinta muodostuu kannattajien, asiantuntijoiden ja joukkueiden kapteenien äänistä.

Ennen sunnuntain päätöskierrosta Fernandes on kasannut 37 ottelussa kahdeksan osumaa ja antanut 20 maaliin johtanutta syöttöä. Syöttöjen määrä sivuaa sarjan ennätystä. Fernades voi ohittaa sunnuntaina Aston Villaa vastaan tilastossa Thierry Henryn ja Kevin de Bruynen.

31-vuotias Fernandes on jo ottanut nimiinsä seuransa yhden kauden syöttöennätyksen. Kärkipaikkaa piti aiemmin hallussaan David Beckham, joka syötti 15 maalia kaudella 1999-2000.

Manchester United on varmistanut paikkansa Valioliigassa kolmantena ja palaa ensi kaudella Mestarien liigaan.

Aiemmin myös jalkapallotoimittajien äänestyksessä vuoden pelaajaksi nostetun Fernandesin pelit jatkuvat seuraavaksi jalkapallon MM-kisoissa Portugalin paidassa.