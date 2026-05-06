Jääkiekon NHL:ssä pelaavan Detroit Red Wingsin tähtihyökkääjä Lucas Raymond liittyy mukaan Ruotsin MM-kisajoukkueeseen.

Raymond oli isossa roolissa jo Milano-Cortinan talviolympialaissa, kun hän teki viiteen otteluun pisteet 1+8=9 ja oli pistepörssin kolmas. Hän on pelannut aiemmin kolmet MM-kisat, joissa on tullut tehoja piste per peli tahtia (28 ottelua, 11+17=28).

24-vuotias Raymond oli tällä kaudella kolmanneksi tehokkain ruotsalainen NHL:ssä (25+51=76). Hän liittyy mukaan joukkueeseen jo tällä viikolla ja pelaa jossakin tulevana viikonloppuna pelattavasta Ruotsin EHT-turnauksen otteluista.

Ruotsin olympiajoukkueesta on toistaiseksi kaksi pelaajaa liittynyt mukaan MM-kisaryhmään. Toinen heistä on Oliver Ekman-Larsson. NHL-pelaajia on nyt yhteensä yhdeksän. Jääkiekon MM-kilpailut käynnistyvät Sveitsissä 15. toukokuuta.