Kovasanaisessa puheessaan Biden arvosteli Trumpin toimia kyvyttömiksi, korruptoituneiksi ja turhamaisiksi.
Yhdysvaltain ex-presidentti Joe Biden piti puheen, jossa haukkui Donald Trumpin muun muassa luuseriksi, uutisoi The Guardian.
Biden puhui lauantaina 27. kesäkuuta demokraattien gaalassa Marylandin Hanoverissa.
Kovasanaisessa puheessaan Biden arvosteli Trumpin toimia kyvyttömiksi, korruptoituneiksi ja turhamaisiksi. Hänen mukaansa Trump muun muassa pyrkii muuttamaan Washington D.C.:n kaupunkikuvaa omaksi edukseen.
Biden kritisoi Trumpin rakennushankkeita, kuten Valkoisen talon itäsiiven purkamista, valtavan riemukaaren rakentamista, sekä Lincoln Memorial -altaan epäonnistunutta remonttia.
– Mikä luuseri, Biden totesi puheessaan ja sai suuret aplodit
Biden syytti Trumpia myös siitä, kuinka hänen hallintonsa oli armahtanut vuoden 2021 kongressitaloon hyökkäyksestä tuomittuja.
Biden moitti Trumpin heikentäneen tarkoituksellisesti Natoa Ukrainan sodan aikana ja antoi kritiikkiä Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Trumpin väleistä todeten, että Trump on asettanut Putinin liittolaismaiden edelle.
– Hän on heikentänyt Yhdysvaltojen asemaa enemmän kuin kukaan presidentti Yhdysvaltain historiassa.