Olympiaurheilijaa syytetään Trumpille tärkeän monumentin vahingoittamisesta yhdysvalloissa.
Entinen olympialaismeloja David Hearn, 67, on saanut syytteen Washington D.C.:n Lincoln Memorial -altaan vahingoittamisesta, uutisoi muun muassa Fox News.
Hänet pidätettiin 19. kesäkuuta, kun National Park Servicen työntekijä epäili hänen irrottaneen hiljattain kunnostetun altaan pinnoitetta. Hearn kiistää syytökset ja kertoo halunneensa vain kokeilla sitä. Viranomaiset sanovat hänen irrottaneen pinnoitetta noin 0,2 neliömetrin kokoiselta alueelta.
– Olen utelias kansalainen ja halusin tietää miltä altaan uusi pinnoite tuntuu, hän sanoo.
Puiston työntekijöiden mukaan hän olisi repinyt pinnoitetta voimakkaasti.
Poliisin mukaan Hearnin toimet huomattiin nopeasti ja paikalle hälytettiin myös kansalliskaartin sotilaita. Häntä syytetään valtion omaisuuden vahingoittamisesta.
Hearn toteaa, että tilanteen vakavuus selvisi hänelle vasta kun häntä laitettiin käsirautoihin.
Reutersin mukaan tarkkaa korvaussummaa ei ole vielä määrätty, mutta syytteen mukaan arvio on yli 1 000 dollaria.
Oikeudenkäynti on määrätty ensi kuulle. Hearnia syytetään törkeästä vahingonteosta, josta voi saada jopa 10 vuoden vankeustuomion.
Poliisi muistuttaa, että Lincoln Memorial Reflecting Pool on historiallisesti merkittävä kohde, jonka kunnostukseen on panostettu huomattavasti viime vuosina.
Hearn edusti urallaan Yhdysvaltoja kolmissa kesäolympialaisissa ja voitti useita MM-mitaleja.