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Olympiaurheilijaa uhkaa 10 vuoden tuomio – riidan ytimessä Trumpin remontoima allas

Hearn edusti urallaan Yhdysvaltoja kolmissa kesäolympialaisissa ja voitti useita MM-mitaleja.

Reutersin mukaan tarkkaa korvaussummaa ei ole vielä määrätty, mutta syytteen mukaan arvio on yli 1 000 dollaria.

Poliisin mukaan Hearnin toimet huomattiin nopeasti ja paikalle hälytettiin myös kansalliskaartin sotilaita. Häntä syytetään valtion omaisuuden vahingoittamisesta.

Puiston työntekijöiden mukaan hän olisi repinyt pinnoitetta voimakkaasti.

– Olen utelias kansalainen ja halusin tietää miltä altaan uusi pinnoite tuntuu, hän sanoo.

Hänet pidätettiin 19. kesäkuuta, kun National Park Servicen työntekijä epäili hänen irrottaneen hiljattain kunnostetun altaan pinnoitetta. Hearn kiistää syytökset ja kertoo halunneensa vain kokeilla sitä. Viranomaiset sanovat hänen irrottaneen pinnoitetta noin 0,2 neliömetrin kokoiselta alueelta.

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Heijastusaltaan remontti ei mennyt ihan putkeen. Ankanpoika ui levän peittämässä monumentissa.

Heijastusaltaan miljoonaremontti on ollut otsikoissa useasti sen epäonnistumisen takia. Ensin levä värjäsi veden vihreäksi, minkä jälkeen maali on alkanut irrota altaan pohjasta.

Kunnostustyöt valmistuivat kesäkuun alussa ja hyvin pian sen jälkeen ongelmat alkoivat.