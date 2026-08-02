NYT: Trump rakastui suomalaisiin jäänmurtajiin – Stubbin puhelin soi yöllä

Stubb kertoi itse jälkeenpäin suomalaismedialle puhelun tulleen keskellä yötä. Myös MTV Uutiset kertoi puhelusta, jossa keskusteltiin jäänmurtajista ja Ukrainan sodasta.

New York Times kertoo artikkelissaan presidenttien kohtaamisista ennen kauppoja: myöhäisillan puhelusta ja yhteisestä golfturnauksesta.

Yhdysvaltalaisen lehden New York Timesin (NYT) haastattelemat asiantuntijat arvostelevat Yhdysvaltojen ja Suomen jäänmurtajakauppoja muun muassa siitä, että kauppaa ei kilpailutettu. Lisäksi jäänmurtajia tilattiin paljon todellista tarvetta enemmän.

Golf yhdistää

Maaliskuussa 2025 Trump ja Stubb pelasivat golfia yhdessä Floridassa. NYT:in mukaan 'Yksi golfpeli muutti kaiken'.

– Presidentti Stubb ja minä aiomme vahvistaa Yhdysvaltain ja Suomen kumppanuutta, ja se sisältää myös Yhdysvaltojen kipeästi tarvitsemien jäänmurtajien kaupan ja rakentamisen, Trump kirjoitti.

Isoja bisneksiä ja kovaa politiikkaa

Trump halusi kuitenkin lisää, ja murtajiin saatiin vielä toiset 3,5 miljardia dollaria rajojen turvaamisen määrärahoista.

Trumpin naapurikateus

– Jos naapurillani on paljon lapsia ja he ostavat tila-auton, mutta minulla ja vaimollani ei ole yhtään lasta, niin pitääkö meidänkin silti ostaa minibussi, O’Rourke ihmettelee.