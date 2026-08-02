Jättimäiset jäänmurtajakaupat ovat olleet Trumpin päähänpinttymä, jonka viimeistelyyn liittyi myös golfaus Stubbin kanssa.
Yhdysvaltalaisen lehden New York Timesin (NYT) haastattelemat asiantuntijat arvostelevat Yhdysvaltojen ja Suomen jäänmurtajakauppoja muun muassa siitä, että kauppaa ei kilpailutettu. Lisäksi jäänmurtajia tilattiin paljon todellista tarvetta enemmän.
Yhdysvallat tilasi viime vuonna 11 jäänmurtajaa, joista neljä valmistetaan Suomessa.
NYT:in mukaan mittasuhteiltaan kyseenalaiset jäänmurtajakaupat olivat presidentti Donald Trumpin päähänpinttymä, mutta diilin viimeistelyssä isossa osassa oli myös Trumpin erityinen suhde presidentti Alexander Stubbiin.
Suomalaisiin jäänmurtajiin Trump oli tutustunut jo vuonna 1996 liikematkalla. Silloin hänen ideanaan oli muuttaa jäänmurtaja kelluvaksi pelikasinoksi. Idea jäi haaveeksi, mutta rakkaus suomalaisiin jäänmurtajiin säilyi.
Subb sai puhelun keskellä yötä
New York Times kertoo artikkelissaan presidenttien kohtaamisista ennen kauppoja: myöhäisillan puhelusta ja yhteisestä golfturnauksesta.
Koko juttu alkaa kuin jännitystarina konsanaan hetkestä, jolloin Stubbin puhelin soi Naantalissa noin vuosi sitten.
– Eräänä myöhäisenä iltana viime elokuussa Alexander Stubb, Suomen presidentti, oli kesäasunnollaan kahden tunnin päästä Helsingistä, kun hänen puhelimensa soi. Toisessa päässä oli presidentti Trump – ja hänellä oli pyyntö, juttu alkaa.
Trump sanoi puhelussa haluavansa ostaa useita suuren luokan jäänmurtajia.
Stubb kertoi itse jälkeenpäin suomalaismedialle puhelun tulleen keskellä yötä. Myös MTV Uutiset kertoi puhelusta, jossa keskusteltiin jäänmurtajista ja Ukrainan sodasta.