Tara Lehtonen kertoi Huomenta Suomen haastattelussa muuttaneensa yhteen poikaystävänsä kanssa.

Huomenta Suomen Julkkisten kesäkeittiössä -sarjassa keskiviikkona 8. heinäkuuta vuoden 2025 Miss Suomi Tara Lehtonen valmistaa raikasta mansikka-passion pavlovaa.

– Rakastan mansikoita ja tämä on mahtava kesäherkku, Lehtonen sanoo valmistelujen ohessa.

Lehtonen sanoo ruoanlaiton olevan hänelle mieluisaa puuhaa ja suositut ruokaohjelmat ovat tulleet hänelle hyvin tutuksi. Silti kiireisen arjen keskellä hän tyytyy usein kokkaamaan itselleen ja puolisolleen perinteisiä helppoja ruokia. Myös herkut kuuluvat elämään.

– En ole oikeastaan koskaan miettinyt sitä mitä voin ja mitä en voi syödä. Aika vapaasti olen aina syönyt sitä, mitä olen halunnutkin, mutta olen urheillut pienestä pitäen, joten se on vaikuttanut siihen, että tulee syötyä puhtaasti ja terveellisesti.

Tara Lehtonen on hallitseva Miss Suomi.Tomi Natri /All Over Press

Kesän alussa 23-vuotiaalle Lehtoselle koitti uusi elämänvaihe, kun hän muutti poikaystävänsä kanssa saman katon alle. Pari on pitänyt yhtä vuoden verran.

– Hän on hyvin maanläheinen, rauhallinen ja rento tyyppi. Olen itse aika menevä ja minulla saattaa olla sata asiaa kesken, joten hän rauhoittaa minua hyvin.