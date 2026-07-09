MTV Uutiset ja tekoäly

Liiketoiminta ja kehitys

Juuri nyt Avaa

Hassan, 59, on luotsannut Egyptiä helmikuusta 2024 saakka. Hän johdatti joukkueen Afrikan mestaruuskisojen välieriin viime vuonna ja MM-neljännesvälierin käynnissä olevassa turnauksessa.

Vihjailuja korruptiosta MM-kisoissa – nyt tuli jatkosopimus

Vihjailuja korruptiosta MM-kisoissa – nyt tuli jatkosopimus

MTV Uutiset Nyt -sivulle

MTV Uutiset Nyt -sivulle

Demokraattien senaattoriehdokas Graham Platner vetäytyy vaalikisasta raiskaussyytöksen jälkeen

Sairaudet ja taudit

06:00 Sairaudet ja taudit

Suomen olympiaurheilija salilla päivää ennen lapsen syntymää – uusi tähtäin asetettu: "Pakotettu hengähdystauko"

Mies panttasi työnantajaltaan ohjelmiston lähdekoodia – potkut, rikostuomio ja pitkä lasku

Osaatko käyttää tekoälyä työnhaussa oikein? "Harjaantunut silmä huomaa heti, jos hakemus on puhtaasti tekoälyn tuottama"

Vihjailuja korruptiosta MM-kisoissa – nyt tuli jatkosopimus

Hassan nousi otsikoihin tiistaina pelatun Argentiina-neljännesvälierän jälkeen, kun hän teki vihjailuja korruptoituneesta tuomarityöskentelystä Argentiinan noustua 3–2-voittoon kohutilanteiden siivittämänä.

– Ehkä he halusivat maailmanmestarin ja Lionel Messin pysyvän mukana kisassa. Maailmanmestari sai tukea kaikilla tasoilla.