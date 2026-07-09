Egyptin jalkapalloliitto on jatkanut miesten maajoukkueen päävalmentajan Hossam Hassanin sopimusta. Egyptiläismedian mukaan sopimus jatkuu vuoteen 2030.
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Jalkapallon MM-kisat 2026
11.6.–19.7.
MTV lähettää 52 ottelua MTV Katsomossa sekä 32 peliä myös MTV3-kanavalla. Tarkemmat ottelukohtaiset tiedot löydät tästä otteluohjelmasta.
Hassan, 59, on luotsannut Egyptiä helmikuusta 2024 saakka. Hän johdatti joukkueen Afrikan mestaruuskisojen välieriin viime vuonna ja MM-neljännesvälierin käynnissä olevassa turnauksessa.