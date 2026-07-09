Avomaankurkut ovat nyt sesongissa – ja tällä hittikikalla saat niistä entistäkin parempia!
Kurkku on tomaattin jälkeen suomalaisten käytetyin vihannes.
Satokausikalenterin Samuli Karjula vinkkasi MTV Uutisille muutama vuosi sitten näppärän kikan, joilla avomaankurkuista tai kasvihuonekurkuista saa entistäkin paremman makuisia.
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– Kun kurkut murskataan ja annetaan tekeytyä mausteiden kanssa huoneenlämmössä, niin niiden maku paranee.
Pelkkä pesu riittää avomaankurkulle, eli sitä ei tarvitse kuoria. Kuoren saa halutessaan siloteltua juuresharjalla.
Katso jutun yllä olevalta videolta ohje murskattuihin kurkkuihin.
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Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran kesäkuussa 2025.