Trump syyttää Ukrainan jalostamoiskuja polttoaineen korkeasta hinnasta.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kiistää, että Yhdysvaltain Iranin-vastainen sota olisi enää polttoaineiden korkean hintojen taustalla.
Sen sijaan Trump väittää Truth Social -alustallaan, että syynä korkeisiin hintoihin ovat Ukrainan tekemät iskut Venäjän öljynjalostamoihin. Trump on aiemminkin vaatinut Ukrainaa lopettamaan kyseiset iskut.
Lisäksi Trump syyttää korkeista hinnoista demokraattijohtoisten osavaltioiden öljynjalostamojen sulkuja.
Polttoaineen hintakehitys on ollut riippakivi presidentin puolueelle republikaaneille, jotka ennusteiden mukaan voivat menettää kongressin hallinnan ensi kuun välivaaleissa.
Polttoaineiden hinnat lähtivät selvään nousuun, kun Iran esti liikennöinnin Hormuzinsalmella, jonka kautta tavallisesti kulkee viidennes maailman öljystä.
Myös Ukrainan iskujen Venäjän energiainfrastruktuuriin katsotaan omalta osaltaan vaikuttaneen erityisesti dieselin kallistumiseen.