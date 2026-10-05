Varusmies loukkaantui harjoitusammunnassa Santahaminassa maanantaina.

Karjalan prikaatin varusmies loukkaantui harjoitukseen kuuluneessa ammunnassa Santahaminassa maanantaina iltapäivällä noin kello viideltä, tiedottaa Karjalan prikaati.

Loukkaantuminen tapahtui ampumaradalla, kun varusmiehen ampuma laukaus kimposi esteestä aiheuttaen vamman hänen käteensä.

Puolustusvoimien lääkintähenkilöstö antoi varusmiehelle ensiapua paikan päällä. Varusmiehellä ei ole hengenvaaraa, ja hän on itse ollut yhteydessä läheisiinsä tapahtuneesta.

Tilanteesta ei aiheutunut vaaraa muille.

Karjalan prikaati tutkii tapahtunutta ja siihen johtaneita syitä.