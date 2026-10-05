Viisikymmentävuotiaan murhaajan Christa Piken oli määrä olla ensimmäinen Tennesseessä teloitettu nainen 200 vuoteen. Sen sijaan hän selvisi kahdesta annoksesta tappavaa lääkettä ja makaa kriittisessä tilassa sairaalassa.
Yhdysvalloissa raa'asta murhasta tuomitun Christa Piken epäonnistuneesta teloituksesta Tennesseessä on paljastunut suorastaan absurdeja yksityiskohtia.
New York Timesin tuore artikkeli maalaa kuvaa prosessista, joka meni pieleen täydellisesti. Pike yritettiin teloittaa viime keskiviikkona.
Pikeä avustava lakitiimi oli varoittanut osavaltiota etukäteen hänen pienistä verisuonistaan ja verisairaudestaan.
Kanyylien asettaminen kesti lopulta tunnin, vaikka osavaltion teloitusprotokollan mukaan sen pitäisi viedä kymmenen minuuttia.
Piken asianajajan Randy Spiveyn mukaan pelkästään Piken vasempaan käsivarteen työnnettiin ainakin seitsemän neulaa.
New York Timesin mukaan Pike yritti jopa itse ohjeistaa kanyylejä asentaneita ihmisiä ja tällä tavalla jouduttaa omaa kuolemaansa.
Asianajan mukaan Pike kehotti kanyylien asentajia toistuvasti kokeilemaan suoniyhteyden löytämistä olkapäästä.
– Yrittäkää olkapäästäni ylempää, kokeilkaa täältä, kokeilkaa täältä, asianajaja kertoo Piken sanoneen.
Teloituksen lopulta alettua, Pike oli edelleen elossa kahden tappavan pentobarbitaaliannoksen jälkeen.
Toimittajat muun muassa todistivat hänen kuorsanneen suu auki. Ollessaan vielä tajuissaan hän ehti kertoa voimakkaasta kivusta kädessään.