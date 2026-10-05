Toimittajat muun muassa todistivat hänen kuorsanneen suu auki. Ollessaan vielä tajuissaan hän ehti kertoa voimakkaasta kivusta kädessään.

Viisikymmentävuotiaan murhaajan Christa Piken oli määrä olla ensimmäinen Tennesseessä teloitettu nainen 200 vuoteen. Sen sijaan hän selvisi kahdesta annoksesta tappavaa lääkettä ja makaa kriittisessä tilassa sairaalassa.

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Lopulta tuomittu kiidätettiin sairaalaan, missä hän makaa kriittisessä tilassa.

Osavaltion teloitusprotokolla ei sisällä ohjeita sellaisen tilanteen varalle, jos kummatkin annokset epäonnistuvat vangin surmaamisessa.

Myrkky ei päätynyt vereen

Paikalla olleiden toimittajien lausuntojen perusteella vankilan henkilökunta vaikutti tapahtuneen jälkeen yhtä epätietoiselta ja hämmentyneeltä kuin todistajatkin.

Raaka murha

Pike tuomittiin kuolemaan 18-vuotiaana. Hän kidutti ja murhasi hengiltä luokkatoverinsa Colleen Slemmerin poikaystävänsä ja ystävänsä kanssa.