Kiinan ja Venäjän johtajat ovat nykyään osa Trumpin toimiston sisustusta.

Trump pitää Valkoisen talon seinällä yhteiskuvia Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Kiinan presidentti Xi Jinpingin kanssa. Asia käy ilmi muun muassa MS Now:n toimittaja Jacqueline Alemanyn X:ssä julkaisemista kuvista, joissa valtionjohtajista räpsäistyt kuvat on asetettu Valkoisen talon Palm-huoneen seinälle, aivan ovien läheisyyteen.

Oven vasemmalla puolella on tuore yhteiskuva Xin kanssa, kun taas oikealla yhteiskuva Putinin kanssa viime vuoden Alaskan tapaamisesta.

Kuvista seinällä on noussut kova poru ja ihmiset ihmettelevätkin nyt, miten Trump voi pitää kuvia seinällä.

– Trump sisustaa Valkoista taloa ihan kuin jotain fanien tribuuttisivua, kommentoi eräs.

– Hänen jatkuva tarpeensa saada Putinilta ihailua on säälittävää. Hänen mielistelynsä Xitä kohtaan on säälittävää, kommentoi toinen.

Palm-huone on muuttunut hillitystä rönsyileväksi

Valkoisessa talossa sijaitsevaa Palm-huonetta on kuvailtu hillityksiksi kulkuväyläksi, joka yhdistää Valkoisen talon ruusutarhan ja länsisiiven.

People.com kertoo, että Trumpin hallinnon aikana huone on kuitenkin muuttunut vaivihkaa huomattavasti koristeellisemmaksi ja näyttävämmäksi. Huoneesta löytyy nykyisin paljon kultaisia yksityiskohtia sekä muun muassa marmorilattiat ja uudet kattokruunut.