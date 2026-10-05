Kuusijärven savusaunat saivat tunnustusta.
Arkkitehtuurin Finlandia-palkinnon voittaja on tänä vuonna Vantaan Kuusijärven savusaunat.
Voittajan valitsi tutkija ja tietokirjailija Timo Miettinen neljän finalistin joukosta. Miettisen mukaan rakennuksissa yhdistyvät hienolla tavalla tekninen taidokkuus, esteettinen herkkyys, yhteisöllisyys, luonnon kunnioittaminen ja saavutettavuus.
Kohteen rakennussuunnittelusta vastannut Mer Arkkitehtien arkkitehti SAFA Julia Hertell iloitsee, että myös pienimuotoinen, paikallisesti tärkeä kohde voi globalisaation aikana nousta Arkkitehtuurin Finlandian voittajaksi.
– Saamme olla ylpeitä suomalaisen sauna-arkkitehtuurin elinvoimaisuudesta ja uusiutumisvoimasta, Hertell sanoo tiedotteessa.
Ehdolla olivat myös Helsingin Oulunkylässä oleva asuinkerrostalo Helsingin Muurarimestari, Porin ruotsinkielisen kulttuurisäätiön Skib-kampus sekä hävitetystä juutalaisyhteisöstä kertova The Lost Shtetl -museo Liettuassa.
Kuusijärven savusaunat Pihka Vantaalla 5. lokakuuta 2026.Lehtikuva