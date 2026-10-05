Ruotsissa on sattunut vakava bussiturma.
Noin kymmenen ihmistä on loukkaantunut vakavasti Ruotsin Smoolannissa tapahtuneessa bussionnettomuudessa.
Onnettomuus tapahtui valtatie 25:llä Växjön ja Ljungbyn välillä maanantaina iltapäivällä noin puoli viideltä paikallista aikaa.
Onnettomuudessa kaatui kaksikerroksinen bussi, jonka kyydissä oli tapahtumahetkellä noin 40 ihmistä.
Onnettomuudessa ei ollut osallisena muita ajoneuvoja.
Pelastustöihin osallistui useita pelastuslaitoksen ajoneuvoja, poliiseja ja ambulansseja. Paikalle lähetettiin myös Ruotsin merenkulkulaitoksen helikopteri.