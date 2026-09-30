Valkoinen talo on joutunut pilkan kohteeksi sosiaalisessa mediassa.

Presidentti Donald Trumpin ja teknologiayhtiöiden johtajien allekirjoittamassa tekoälyä koskevassa asiakirjassa Yhdysvaltojen nimi on kirjoitettu väärin.

Virallisessa asiakirjassa Trumpin tittelin alla lukee "President of the Unites States" oikean muodon "United States" sijaan.

Virheelle on naljailtu ainakin X:ssä, jossa Valkoinen talo jakoi kuvan allekirjoitetusta asiakirjasta.

Trump on jakanut saman asiakirjan myös Truth Social -tililleen.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Trump ja kuusi teknologiajohtajaa allekirjoittivat asiakirjan tekoälyn kehityksestä.KUVANKAAPPAUS VALKOISEN TALON JULKAISUSTA.

The Guardianin mukaan on epäselvää, miten virhe tapahtui ja näkyykö se tietokannassa, joka sisältää presidentin ja hallituksen virallisia asiakirjoja.

Trump tapasi eilen tiistaina teknologiajättien johtajia Valkoisessa talossa. Tapaamisen aiheena oli tekoäly.

Tapaamisen päätteeksi Trump ja kuusi teknologiajohtajaa allekirjoittivat asiakirjan sitoutuen vapaaehtoisesti kehittämään tekoälyä turvallisesti.

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