Ott Tänak onnitteli Elfyn Evansia ja Scott Martinia rallin maailmanmestaruudesta erikoisella tavalla.

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MTV Katsomossa! Sardinian MM-ralli 1.–4.10. Kauden päättävä Power Stage näytetään suorana MTV3-kanavalla. Ennakkostudio käynnistyy klo 14.30, lähetys erikoiskokeelta klo 15.01. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2026.

Elfyn Evansista ja kartanlukija Scott Martinista tuli sunnuntaina rallin maailmanmestareita dramaattisella tavalla. Oliver Solberg oli painelemassa mestariksi mutta täräytti puskaan vain pari sataa metriä ennen Sardinian MM-rallin maalia.

Vaikka Solberg pääsi lopulta maaliin ja voitti Sardinian osakilpailun, ruotsalainen jäi Power Stagella vaille pisteitä, mikä käänsi tittelin Toyota-tallikaveri Evansille.

Virolainen vuoden 2019 maailmanmestari Ott Tänak raapaisi tämän jälkeen Instagram-julkaisun.

– Onnittelut Elfynille ja Scottylle, viimeinkin! Mutta kaikki kunnia kuuluu Oliverille. Mikä ajo, mitä kilpailutaitoa! Se oli todella mestarillista ajoa ja nautinto katsoa. Mahtavaa työtä, pojat! Anna itkun tulla ja sitten taas kohti uutta! Tänak kirjoitti Instagram-julkaisussaan.

Viesti kiinnitti entisen MM-rallikuljettajan Kris Meeken huomion.

– "Kaikki kunnia". Älä viitsi... Tiedät minua paremmin, että tangoon tarvitaan kaksi... Tai ehkä se oli vain "sometiimin" kirjoitusvirhe, Meeke kirjoitti kommenttikenttään.

Tänak vastasi:

– Totta kai kunnia kuuluu molemmille heistä. "Mahtavaa työtä, pojat" pitäisi tehdä se selväksi, Tänak sanaili silmää iskevän emojin kera.

Meeke palasi asiaan ja kommentoi, että "tuo oli surkein koskaan näkemäni peruutusyritys".

Tänak tosiaan kuittasi Evansin ja Martinin onnittelut muutamin sanoin ja ilmoitti julkaisussaan sen jälkeen, että kaikki kunnia kuuluisi Solbergille perään useampia lauseita iskien.

Kartanlukija Martin oli huomioinut Tänakin onnittelut.

– Kiitos, Ott... Kausi on enemmän kuin viimeinen kierros! Martin kirjoitti.

Britit Evans ja Martin olivat sijoittuneet MM-sarjassa peräti viidellä kaudella toiseksi ennen tämänvuotista titteliä.