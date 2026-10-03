Miljardööri Elon Muskin tekoälyavustaja Grokiin liittyen on esitetty erikoinen väite.

Väitteen mukaan tekoälyavustaja Grok oli rohkaissut Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpia kaappaamaan Venezuelan presidentti Nicolas Maduron.

Time-lehti kertoo, että ennen Yhdysvaltain sotilasoperaatiota Venezuelaan ja Maduron kiinniottoa Trumpilla oli ollut salainen tapaaminen teknologiamiljardööri Elon Muskin kanssa.

Lehden lähde kertoo Trumpin käyttäneen tapaamisessa useita tunteja aikaa keskustelemiseen Grokin kanssa. Trump oli kysellyt tekoälyltä muun muassa siitä, miten venezuelalaiset suhtautuisivat presidenttinsä kiinniottoon.

Grok oli kertonut Trumpille, että Maduro on epäsuosittu presidentti ja että venezuelalaiset tulisivat luultavasti juhlimaan hänen valtansa päättymistä.

Maduron kiinnioton jälkeen Venezuelan kaduilla todella nähtiin tilanteesta ilahtuneita juhlijoita.

Lähteen mukaan Trump alkoi mitä ilmeisimmin pitämään Grokia nerokkaana.

Tech Crunch -sivusto toteaa, että täten ei tullut yllätyksenä, että Yhdysvaltain armeija käytti maan hallinnolle räätälöityä Grok Govia Iraniin tehtyjen iskujen apuna.